Скандалы: Война за грядки

16.03.2020, 13:58, Разное

Компания депутата Госдумы Дмитрия Саблина подала в суд на совхоз Павла Грудинина, чтобы заблокировать переизбрание его гендиректором

Компания депутата Госдумы Дмитрия Саблина «Рота-Агро» пытается оспорить в суде решение о созыве собрания акционеров «Совхоза имени Ленина», контролирующий акционер и гендиректор которого — бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Соответствующий иск «Рота-Агро» и несколько миноритариев «Совхоза» подали в Арбитражный суд Московской области 11 марта. На собрании акционеров 19 марта, проведение которого пытаются заблокировать истцы, должны утвердить директора «Совхоза» на следующие пять лет. Как следует из судебных документов, истцы хотят запретить акционерам голосовать по всем пунктам повестки, в том числе о распределении дивидендов.

Компания Саблина стала акционером «Совхоза», расположенного на 2000 га подмосковной земли сразу за МКАДом, в декабре 2019 года. Свой 42-процентный пакет в предприятии ей передала экс-жена Грудинина Ирина, которой, в свою очередь, пакет достался в результате раздела имущества с бывшим супругом. Несмотря на то, что «Рота-Агро» заявляла о поддержке Грудинина в дальнейшем управлении «Совхозом», сам бизнесмен в разговоре с Forbes сомневается в «благих намерениях» новых акционеров и считает их «рейдерами». «Рота-Агро» не сможет обеспечить себе большинство на голосовании 19 марта, поэтому пытается его сорвать, уверен Грудинин.

«Ни о каком рейдерском захвате речи нет», — возражает адвокат «Роты-Агро» и ее соистцов Дмитрий Мальбин. По его словам, причина иска в том, что его доверителям не раскрывают документы к голосованию, а вся повестка собрания «сформирована под Грудинина». Иск подан, чтобы Грудинин не смог принять выгодные ему «подпольные решения», настаивает юрист.

Сам Саблин не имеет отношения к разбирательству, сообщила его представитель. «Дмитрий Вадимович — депутат Государственной думы и не занимается коммерческой деятельностью», — объяснила она. Вопросы о «Совхозе» она переадресовала в «Роту-Агро». Там, а также в группе «Рота» не смогли оперативно ответить на запрос Forbes. Дмитрий Саблин был недоступен для комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Саблин является бенефициаром «Рота-Агро» через «Роту-Девелопмент». С 29 января 2020 года пакетом Саблина в «Роте-Девелопмент» управляет «Актив Стайл Менеджмент», принадлежащая Дмитрию Семенову, давнему бизнес-партнеру Саблина, следует из «СПАРК».

«Рота-Агро» в качестве истца присоединилась ко всем судебным процессам, в которых «Совхоз» и лично Павел Грудинин выступают ответчиками, говорит представитель Грудинина. Самым громким разбирательством вокруг «Совхоза» является иск к Павлу Грудинину на 2 млрд рублей за сделки с недвижимостью предприятия. Истцами выступают те же миноритарии, которые вместе с «Рота-Агро» теперь оспаривают проведение годового собрания акционеров, и экс-жена Грудинина. В октябре 2019 года суд постановил взыскать с Грудинина 1,1 млрд рублей. Грудинин, который свою свою вину отрицает, оспорил решение суда.

«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет. Поэтому главная задача [акционеров «Совхоза имени Ленина», подавших иск] – захват «Совхоза» через изъятие у меня акций», — говорил Грудинин Forbes в октябре 2019 года. Само предприятие будет обязано оплатить многомиллионный налог на потенциальную прибыль, отмечает представитель Грудинина. Деньги на оплату налога придется изъять со счетов компании, что может привести к банкротству предприятия, беспокоится он.

Для реструктуризации судебного долга Грудинин придумал изящное решение, рассказывает Мальбин: выпустил на всю сумму векселя и продал «Совхозу». Нюанс в том, что контролировать погашение собственного долга по векселям будет сам должник, который является гендиректором кредитора, отмечает адвокат. «Рота-Агро» и миноритарии оспаривают сделки с векселями в арбитражном суде Московской области.

У Грудинина тоже есть претензии к «Роте». Он считает, что его бывшая жена незаконно переуступила «Роте-Агро» акции «Совхоза» и сначала должна была предложить их действующим акционерам предприятия. Соответствующие иски он, его дети и другие дружественные гендиректору акционеры подали к структурам Саблина и бывшей жене Грудинина в подмосковный арбитраж.

Сергей Титов