Россия написала новое письмо в ЕСПЧ: государство не отвечает за семейно-бытовое насилие, если виновники – частные лица

16.03.2020, 13:48, Новости дня

Российские власти написали новое письмо в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), объясняя позицию государства в делах о расследовании случаев домашнего насилия. Письмо подписано уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека замминистра юстиции Михаилом Гальпериным, ​выдержки из него приводит “Коммерсантъ”. Ранее Минюст РФ, напомним, заявлял ЕСПЧ, что масштабы домашнего насилия в России “преувеличены”, а отдельный закон на эту тему не нужен, и обвинял пострадавших от насилия женщин в том, что они якобы “пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации”.

ЕСПЧ рассматривает дела четырех россиянок: все они жалуются на неспособность российских властей защитить их от домашнего насилия и настаивают, что домашнее насилие в их отношении необходимо квалифицировать как пытки. Это дела:

Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук. Она требует от государства возместить расходы на лечение и протезирование, но правительство РФ заявило, что ей не может быть выплачена компенсация материального вреда, так как вред им был причинен частным лицом.

Натальи Туниковой, которую регулярно избивал гражданский партнер и попытался сбросить ее с 16-го этажа. Женщина ударила его ножом, а суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Елены Гершман, которая пережила девять эпизодов тяжелых избиений со стороны бывшего супруга, но ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Ирины Петраковой, которую избивал и насиловал муж, в том числе и после развода. Его приговорили к общественным работам, но позже и это наказание было отменено.

В своем письме Гальперин просит не признавать ответственность РФ за случаи насилия в отношении четырех женщин, ссылаясь на то, что государство не может нести ответственность за ситуации заявительниц, так как “страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)”.

Также представитель Минюста предлагает женщинам и их адвокатам использовать главу 22 КоАП – “она предоставляет возможность подать административный иск о действии или бездействии полиции и провести для этого отдельный процесс”.

Письмо в ЕСПЧ было написано уже после выхода доклада кризисного центра “Анна”, который помогает женщинам, пострадавшим от семейного и бытового насилия. Согласно данным этого доклада почти каждая десятая убитая женщина в мире проживала в России, но правительство не борется с этими преступлениями. С начала 2017 года в России декриминализированы побои в семье: их перевели из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения – в том случае, если насилие было совершено впервые.

“В 2018 году российских женщин признали одними из самых незащищенных в мире – Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин от насилия, оказавшись среди таких стран, как Либерия, Габон или Йемен”, – сказано в документе.

Юристы, которые представляют интересы Грачевой и других женщин, подавших иск в ЕСПЧ, ранее заявляли, что Россия, демонстративно отказываясь защищать жертв домашнего насилия, фактически “дискредитировала себя на международной арене” и нанесла “серьезный удар по престижу государства”.

Также в выходные президент Владимир Путин подписал поправки к Конституции РФ, в которых есть пункт о приоритете российских законов над решениями международных судов. Это фактически ставит крест на попытках Грачевой и других жертв домашнего насилия добиться компенсации от российских властей за то, что с ними произошло – даже если решение ЕСПЧ будет вынесено в их пользу.