Россия написала новое письмо в ЕСПЧ: государство не отвечает за семейно-бытовое насилие, если виновники – частные лица
16.03.2020, 13:48, Новости дня
Российские власти написали новое письмо в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), объясняя позицию государства в делах о расследовании случаев домашнего насилия. Письмо подписано уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека замминистра юстиции Михаилом Гальпериным, выдержки из него приводит “Коммерсантъ”. Ранее Минюст РФ, напомним, заявлял ЕСПЧ, что масштабы домашнего насилия в России “преувеличены”, а отдельный закон на эту тему не нужен, и обвинял пострадавших от насилия женщин в том, что они якобы “пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации”.
ЕСПЧ рассматривает дела четырех россиянок: все они жалуются на неспособность российских властей защитить их от домашнего насилия и настаивают, что домашнее насилие в их отношении необходимо квалифицировать как пытки. Это дела:
Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук. Она требует от государства возместить расходы на лечение и протезирование, но правительство РФ заявило, что ей не может быть выплачена компенсация материального вреда, так как вред им был причинен частным лицом.
Натальи Туниковой, которую регулярно избивал гражданский партнер и попытался сбросить ее с 16-го этажа. Женщина ударила его ножом, а суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Елены Гершман, которая пережила девять эпизодов тяжелых избиений со стороны бывшего супруга, но ей отказали в возбуждении уголовного дела.
Ирины Петраковой, которую избивал и насиловал муж, в том числе и после развода. Его приговорили к общественным работам, но позже и это наказание было отменено.
В своем письме Гальперин просит не признавать ответственность РФ за случаи насилия в отношении четырех женщин, ссылаясь на то, что государство не может нести ответственность за ситуации заявительниц, так как “страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)”.
Также представитель Минюста предлагает женщинам и их адвокатам использовать главу 22 КоАП – “она предоставляет возможность подать административный иск о действии или бездействии полиции и провести для этого отдельный процесс”.
Письмо в ЕСПЧ было написано уже после выхода доклада кризисного центра “Анна”, который помогает женщинам, пострадавшим от семейного и бытового насилия. Согласно данным этого доклада почти каждая десятая убитая женщина в мире проживала в России, но правительство не борется с этими преступлениями. С начала 2017 года в России декриминализированы побои в семье: их перевели из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения – в том случае, если насилие было совершено впервые.
“В 2018 году российских женщин признали одними из самых незащищенных в мире – Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин от насилия, оказавшись среди таких стран, как Либерия, Габон или Йемен”, – сказано в документе.
Юристы, которые представляют интересы Грачевой и других женщин, подавших иск в ЕСПЧ, ранее заявляли, что Россия, демонстративно отказываясь защищать жертв домашнего насилия, фактически “дискредитировала себя на международной арене” и нанесла “серьезный удар по престижу государства”.
Также в выходные президент Владимир Путин подписал поправки к Конституции РФ, в которых есть пункт о приоритете российских законов над решениями международных судов. Это фактически ставит крест на попытках Грачевой и других жертв домашнего насилия добиться компенсации от российских властей за то, что с ними произошло – даже если решение ЕСПЧ будет вынесено в их пользу.
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