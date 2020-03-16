 

Любовь Толкалина «забыла» рассказать всем о замужестве

16.03.2020, 13:38, Разное

Любопытство одной из поклонниц позволило всем узнать о замужестве российской актрисы театра и кино. Любовь Толкалина объяснила, что «забыла» рассказать об этом подписчикам своего аккаунта.
Известная зрителям своими ролями в боевиках «Антикиллер» и «Побег» актриса предпочитает не освещать в СМИ подробности своей личной жизни. Только после официального сообщения о разрыве отношений с гражданским мужем Егором Кончаловским три года назад стало известно, что расстались они гораздо раньше. Объединяла их только общая дочь Мария. 19-летняя наследница громкой фамилии просит именовать её по второй части — Михалкова.

Несмотря на скрытность Толкалиной, в феврале 2019 года стало известно о её романтических отношениях с российским ведущим шоу “Поедем, поедим!” Джоном Уорреном, о которых пояснил он сам, назвав их «пиком отношений с женщинами». Откровенно признаваясь в своих чувствах к актрисе, Уоррен говорил, что готов связать свою судьбу с любимой. Однако имя своего супруга Толкалина, отвечая на вопрос поклонницы, так и не назвала Instagram-фолловерам.



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