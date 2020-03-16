Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

16.03.2020, 13:28, Разное

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории пояснил сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.

Известный режиссёр Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская женаты уже четыре года, и за это время не обошлось без весьма комичных ситуаций. Одна из них приключилась с беременной супругой знаменитости, когда она зашла в аптеку. Стоящая за прилавком жительница окинула взглядом 35-летнюю девушку и укоризненно отметила, что ей сначала бы школу закончить, а уже потом о рождении детей задумываться. В свою очередь жена звезды не стала скрывать свой истинный возраст и наличие двух высших образований. Борис Грачевский не без улыбки вспоминает эту историю и отмечает, что в тот день его возлюбленная была абсолютно без макияжа да ещё и с двумя косичками.

Режиссёр не упустил возможности рассказать о состоянии Екатерины Белоцерковской. Исходя из его слов, беременность жены проходит хорошо, и она самостоятельно может ходить за покупками и заниматься домашними делами. Для Бориса Грачевского это будет уже четвёртый ребёнок, а для Екатерины – первый.