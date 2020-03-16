Яна Рудковская потеряла миллионы из-за коронавируса

16.03.2020, 13:48, Разное

Коронавирус существенно помешал планам российского продюсера Яны Рудковской. Пневмония сорвала ее рабочие планы и лишила звезду миллионов.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко пояснила по телефону, как ныне себя чувствует, соответственная запись продемонстрирована в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ. Яна Рудковская недавно возвратилась из Франции, где предпочитает проводить свободное время. Она самостоятельно посадила себя на карантин, на котором намерена пробыть не менее двух недель. Отечественная знаменитость не покидает стены собственного дома в связи со вспышкой коронавируса по всей планете.

Сейчас Яна Рудковская каждые пять часов меряет температуру, моет руки, пользуется индивидуальной посудой. Дома у нее постоянно находятся антисептики. Опасная пневмония нарушила все имеющиеся планы продюсера, она отменила определенные проекты и лишилась миллионов. При этом звезда считает, что на первом месте обязательно должно стоять личное здоровье. Коронавирус нанес урон бизнесу жены Плющенко, и это восприняла она очень тяжело.

К слову, можно отметить, что звезда является также и медиком по специальности, она закончила Алтайский медицинский университет, обретя профессию дерматовенеролога. Рудковская занимает пост гендиректора сети салонов красоты «Franck Provost» в России. В 2003 году она стала основателем сети торговых точек по реализации одежды известных брендов под названием Grand La Scala Fashion. С 2005 года занимается шоу-бизнесом, став продюсером популярного российского исполнителя Димы Билана. В 2009 году выпустила книгу «Исповедь содержанки», рассказав о детстве и начальных успехах в фэшн-индустрии. В произведении полностью обошла важные в продюсерстве аспекты: контакты с властями и материальные особенности сотрудничества с артистами.