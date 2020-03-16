Жители В Воронеже местные жители вышли на защиту сквера от строительной компании депутата-единоросса

16.03.2020, 13:46, Новости дня

Жители улицы Депутатской протестуют против планов ООО «Энергия» депутата «Единой России» Евгения Хамина.

Жители улицы Депутатской, расположенной в центре Воронежа, вышли на митинг против застройки прилегающего к их домам сквера. Планы по «благоустройству» территории, в результате которого на месте зеленой зоны может появиться спорткомплекс для близлежащего жилого комплекса, по всей видимости, вынашивает ООО «Энергия» депутата областной думы от «Единой России» Евгения Хамина.

По словам участников схода, информацию о грядущей застройке сквера они узнали случайно. «Власти провели публичные слушания, о которых никто из нас ничего не слышал. В результате сквер, одна из последних зеленых зон в округе, будет уничтожен», – опасаются они.

Фирма Хамина построила рядом высотный жилой комплекс «Пять звезд» и заканчивает на том же участке строительство комплекса «Гранд» с офисами и гостиницами. Раньше на этом месте был спорткомплекс «Энергия», где располагались секции для футболистов, гандболистов, волейболистов и дзюдоистов. По словам митингующих, Хамин получил участок в 2011 году в личную собственность более чем за 200 миллионов рублей. Официально сообщалось, что вместе с жилым комплексом будет проведена реконструкция «Энергии» и именно там, а не в парке, будут современные условия для занятия спортом. Однако этого не произошло.

Евгений Хамин – один из крупнейших застройщиков Воронежской области. Он возвел в городе первый крупный современный торговый центр «Московский проспект» и огромный (120 тысяч кв. м) ритейл-парк «Град» на северном въезде в город.

Эксперты считают, что компании Хамина уже несколько лет плотно закредитованы в банках – говорят, их общий долг превышает 20 миллиардов рублей.

«Чтобы не провалиться в банкротство, компании Хамина могут использовать схему, смахивающую на финансовую пирамиду. Берут новые кредиты на строительство, чтобы рассчитаться со старыми», – объясняет источник «Блокнота» в правительстве Воронежской области.

Хамин старается создавать вокруг себя имидж просвещенного и цивилизованного бизнесмена, спонсирует различные общественные проекты. Но при этом история со сквером на Депутатской – похоже, уже второй случай, когда депутат со своими бизнес-интересами, по всей видимости, пытается покуситься на ценную для горожан зеленую зону.

Евгений Хамин

Несколько месяцев назад близкая ему фирма купила за 1,2 миллиарда рублей огромный участок земли в черте города, где сейчас находятся яблоневые сады воронежской сельхозакадемии. Против застройки этого участка активно протестовали местные жители, но тогда власти в союзе со строителями не допустили разрастания конфликта.

Жители Депутатской вместе с активистами воронежской КПРФ в резолюции митинга обратились к районной администрации с требованием не допустить застройку сквера, а также планируют обратиться в прокуратуру и суд с тем, чтобы расторгнуть договор аренды земли под сквером, которую Хамин взял в аренду.

«По закону на ней ничего строить нельзя, это особо охраняемая территория местного значения. Поэтому строительство и маскируют под благоустройство», – говорится в документах митинга.

Расположенная в центре Воронежа улица Депутатская — один из последних оставшихся в городе архитектурных ансамблей сталинской постройки. Она состоит из 4-5 этажных зданий, расположенных по прямой линии с построенными полукругом домами в середине улицы. На Депутатской селились работники расположенного через дорогу Воронежского механического завода, производителя космических ракет.

По местной легенде сквер, на который покушается депутат, был заложен 1959 году чтобы закрыть от местных жителей происходящее на территории сверхсекретного оборонного предприятия. Затем ценные производства были перенесены вглубь территории завода, а деревья стали ухоженным сквером, простоявшим более полувека. Жители сетуют, что Хамин уже частично испортил внешний вид улицы – комплекс «Пять звезд» «нависает» над крайними домами Депутатской.