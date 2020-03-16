Инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности

16.03.2020, 13:30, Новости дня

Службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности на случай роста распространения нового коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В РФ инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности», – передает ТАСС слова министра.

Между тем он отметил, что более 10% людей в России, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, уже выздоровели и выписаны. «Это те, которые поступали в предыдущие периоды, уже непосредственно и заразившиеся коронавирусной инфекцией. У нас 66 случаев на утро было. Фактически из них больше 10% уже выписаны», – отметил он.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.