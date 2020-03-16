 

Суд в Москве отказался отменять штраф для Twitter

16.03.2020, 13:30, Новости дня

Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафа 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.

Социальная сеть не предоставила вовремя информацию, перенесены ли в Россию серверы с данными о российских пользователях.

«Решение мирового судьи о назначении штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи.

В апелляционной жалобе представители Twitter просили отменить штраф, указав на ряд процессуальных нарушений: скриншоты в материалах дела не заверены, а некоторые документы не переведены на русский язык. Также суд не уведомил должным образом компанию о времени и месте рассмотрения административного протокола, только направил сообщение по электронной почте, но письмо отклонил сервер.

«Нельзя привлекать к ответственности за административные правонарушения, совершенные за пределами России», – отметила она.

31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter.

Это не первый подобный случай. В апреле 2019 года московский суд уже штрафовал Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории России.



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