Роскосмос закрыл для журналистов пуск нового экипажа к МКС

16.03.2020, 13:30, Новости дня

Роскосмос из-за нового коронавируса отменил приглашение СМИ на запуск 9 апреля с Байконура очередной экспедиции на МКС, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Роскосмос информирует представителей СМИ, ранее подавших данные для аккредитации на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16», об отмене посещения космодрома Байконур. Ограничение посещения космодрома Байконур вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи решением властей Казахстана о введении в стране чрезвычайного положения», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

При этом, несмотря на усиленные меры безопасности, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции состоится по графику – 9 апреля.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что космонавтам придется отказаться от части предстартовых традиций из-за карантина по коронавирусу.