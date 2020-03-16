 

Роскосмос закрыл для журналистов пуск нового экипажа к МКС

16.03.2020, 13:30, Новости дня

Роскосмос из-за нового коронавируса отменил приглашение СМИ на запуск 9 апреля с Байконура очередной экспедиции на МКС, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Роскосмос информирует представителей СМИ, ранее подавших данные для аккредитации на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16», об отмене посещения космодрома Байконур. Ограничение посещения космодрома Байконур вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи решением властей Казахстана о введении в стране чрезвычайного положения», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

При этом, несмотря на усиленные меры безопасности, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции состоится по графику – 9 апреля.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что космонавтам придется отказаться от части предстартовых традиций из-за карантина по коронавирусу. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Кузнецова вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

21.02 / Посол в США подчеркнул отсутствие у РФ стремления к военному доминированию

08.02 / В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

15.02 / Норвегия опередила Россию в медальном зачете Олимпиады-2014

10.01 / На Донбассе погиб украинский военный, еще один пострадал – штаб ООС

25.02 / Шмелей подозревают в способности абстрактно мыслить

17.02 / Вышинский назвал историю с плененными в Ливии российскими социологами вопиющей

10.02 / Инкубационный период коронавируса оказался дольше, чем предполагалось

15.03 / Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек

03.01 / Волочкова снялась полностью голой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика