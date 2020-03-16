Ребенок получил ожоги от сухого льда на праздновании дня рождения в Москве

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16.03.2020, 13:30, Новости дня

Ребенок получил ожоги от сухого льда во время празднования дня рождения, полиция начала проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время празднования дня рождения ребенка аниматор, демонстрирующая химическое шоу, вылила сухой лед на голову именинника, в результате чего он получил ожоги», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, столичные полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам контрой будет принято процессуальное решение.

В конце февраля популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Диденко в Instagram рассказала о последней воле своего погибшего супруга Валентина.

Психолог рассказала, что поведение блогера после вечеринки в честь дня ее рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей.



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