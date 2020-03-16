Германия противодействует попыткам США заманить компанию-разработчика вакцины от коронавируса

16.03.2020, 13:29, Новости дня

БЕРЛИН – Берлин пытается помешать попыткам Вашингтона убедить германскую компанию, разрабатывающую вакцину от коронавируса, перенести исследования в США. Некоторые германские политики заявили, что ни у одной страны не должно быть монополии на будущую вакцину.

Источники в германском правительстве сообщили Reuters, что администрация США ищет возможность получить доступ к потенциальной вакцине, разрабатываемой германской компанией CureVac.

Ранее германская газета Welt am Sonntag сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил выделить средства, чтобы заманить CureVac в США, а германское правительство сделало встречные предложения, чтобы компания осталась.

Посольство США в Берлине, с которым связалось агентство Reuters, пока не прокомментировало ситуацию.

«Правительство Германии крайне заинтересовано в том, чтобы в Германии и Европе также разрабатывались вакцины и действующие вещества против нового коронавируса», – заявила представитель министерства здравоохранения, подтвердив цитату в газете.

«В этой связи правительство ведет интенсивный диалог с компанией CureVac», – добавила она.

Газета Welt am Sonntag также сослалась на анонимный источник в правительстве Германии, который сообщил, что Трамп пытается обеспечить эксклюзивную работу ученых и сделает все, чтобы получить вакцину для США, «но только для США».

В воскресенье CureVac выпустила заявление, в котором сообщила, что «компания опровергает циркулирующие слухи о приобретении».

Компания заявила, что она находится в контакте со многими организациями и органами власти во всем мире, но не будет комментировать спекуляции и опровергает «утверждения о предложениях приобрести компанию или ее технологии».

Представитель министерства экономики Германии заявила, что Берлин «очень заинтересован» в том, чтобы вакцины производились в Германии и Европе.

Она сослалась на закон о внешней торговле, согласно которому Берлин может проверить заявки на поглощение, исходящие от третьих стран, не входящих в ЕС, «если на карту поставлены национальные или европейские интересы безопасности».

Экспериментальная вакцина

Сооснователь и главный производственный директор CureVac Флориан вон дер Муэльбе заявил Reuters на прошлой неделе, что компания начала с нескольких кандидатов на вакцину против коронавируса, и теперь отбирает два лучших, которые будут направлены на клинические испытания.

Частная компания из Тюбингена надеется получить экспериментальную вакцину к июню-июлю, после чего обратиться к регулирующим органам за разрешением на проведение испытаний на людях.

На сайте CureVac говорится, что генеральный директор компании Дэниел Меничелла ранее в этом месяце встречался с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, членами рабочей группы Белого дома по коронавирусу, а также высокопоставленными представителями фармацевтических и биотехнологических компаний для обсуждения вакцины.

Профессор экономики здравоохранения и эпидемиологии Карл Лаутербах, который также является высокопоставленным германским законодателем, написал в Твиттере: «Эксклюзивную продажу возможной вакцины США нужно предотвратить любой ценой. У капитализма есть свои пределы».

В 2015 и 2018 годах компания CureVac получала финансовую поддержку от инвестора, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, для работы над прививками от малярии и гриппа.

В области так называемой мРНК-терапии CureVac конкурирует с американской биотехнологической фирмой Moderna и другой германской компанией, BioNTech, которую компания Pfizer назвала потенциальным партнером по сотрудничеству.

Лекарства на основе мРНК содержат генетический код, который может быть введен в организм и настроить клетки на производство желаемых терапевтических белков. Это отличается от традиционного подхода, когда такие белки синтезируются в лабораториях и биореакторах.

В случае вакцины мРНК побуждает клетки организма производить так называемые антигены – сигнальные молекулы на поверхности вирусов, которые стимулируют иммунную систему.

Среди компаний, исследующих другие подходы к разработке вакцин против коронавирсуа, – Johnson&Johnson и INOVIO Pharmaceuticals.