 

Рада завтра может провести внеочередное заседание по вопросу противодействия коронавирусу

16.03.2020, 13:09, Новости дня

Верховная Рада 17 марта может провести внеочередное заседание, где рассмотрит инициативы по противодействию распространению коронавируса. Об этом сегодня в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Такое предложение вынесла вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

“Уважаемые коллеги, было предложено провести внеочередное заседание с 8.00 до 10.00. Вынести два законопроекта. Первый проект, который сейчас прорабатывается в комитете и готовится к рассмотрению. Второе – вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей работы”, – отметил Разумков.

13 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о коронавирусе. “Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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