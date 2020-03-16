Рада отменила две пленарные недели из-за коронавируса

16.03.2020, 13:19, Новости дня

Верховная Рада решила отменить пленарные заседания, запланированные в марте – начале апреля, из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 16 марта на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Верховная Рада не закрывается, она продолжает работать, но мы меняем очередность пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах”, – рассказал Разумков.

Он уточнил, что это предложение поддержали депутаты из всех фракций и групп.

Согласно календарному плану проведения сессии, 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля Рада должна была проводить пленарные заседания.

17 марта Рада планирует провести внеочередное заседание, чтобы изменить календарный план работы, а также рассмотреть вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса.

На прошлой неделе Разумков ограничил допуск в Раду для всех лиц, кроме народных депутатов, их штатных советников и консультантов, а также работников аппарата парламента. В порядке исключения в здание парламента могут пускать только журналистов и технических сотрудников СМИ. Эти меры продлятся до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевания. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.