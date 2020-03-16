НАБУ открыло производство по факту политического преследования Порошенко

16.03.2020, 13:29, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту политического преследования пятого президента Петра Порошенко. Об этом сегодня рассказал адвокат экс-президента Илья Новиков, пишет “Интерфакс-Украина”.

Он подчеркнул, что ведомство будет расследовать в том числе “пленки Трубы”, которые якобы подтверждают заказной характер многочисленных уголовных производств, начатых Государственным бюро расследований под руководством Романа Трубы.

“Заявление было подано еще летом прошлого года в отношении действий Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ должно в рамках своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились”, – отметил Новиков.

Он высказал мнение, что люди, которые злоупотребляли своим влиянием, понесут законную ответственность.

Еще один адвокат Порошенко, Игорь Головань, в свою очередь заявил, что государственные органы неохотно реагируют на расследование информации из кабинета экс-директора ГБР.

“Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации из высоких властных кабинетов (в том числе и из кабинетов в Офисе президента) политических преследований Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности”, – добавил Головань.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации Государственного бюро расследований (ГБР), по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

20 ноября в Telegram-канале “Трубу прорвало” обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого “подвесить”, а кого “догонять”, идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать “кассетный скандал” с участием директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях.

28 февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на собственный источник сообщила, что ГБР подготовило Порошенко подозрения, но в Офисе генпрокурора их не утвердили из-за низкого качества. В марте эту информацию подтвердил и.о. генпрокурора Виктор Чумак.