 

«Отправилась рожать, надев все свои украшения» – Анна Исаева поделилась воспоминаниями о Юлии Началовой

16.03.2020, 13:28, Разное

Анна Исаева являлась пиар-директором Юлии Началовой, поэтому знает многое о быте и творчестве артистки, скончавшейся ровно год назад. Помощница знаменитости вспомнила, как певица отправилась в роддом, надев все свои украшения.
Началова во время беременности много работала. Однажды в разговоре с редактором телевидения артистка рассказала, как сложно ей осознавать, что в ней развивается новая жизнь. В тот момент собеседница посоветовала певице представить, будто она аквариум, а внутри плавает золотая рыбка, поэтому нужно научиться двигаться с осторожностью, чтобы не навредить.


Началова готовилась к процедуре кесарево сечение и из предложенных дат выбрала 1 декабря. Уже пребывая в роддоме, артистка надела на себя несколько колец, огромное колье с камнями, массивные серьги. Знаменитость объяснила, она хочет, чтобы ее дочь впервые «увидела маму очень красивой». Исаева сделала певице замечание, мол, врачи не одобрят наличие такого количества украшений, и оказалась права, информирует «Телепрограмма». Медики попросили певицу снять все, разрешив оставить лишь серьги.



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