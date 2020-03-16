Fujitsu выпустит неожиданный флагманский смартфон Arrows

16.03.2020, 13:28, Разное

Разработчики из Fujitsu раньше запланированного срока поделились информацией о своем смартфоне под названием Arrows 5G F-51A. Затем данные были удалены, но они все равно попали на просторы интернета.

Девайс получит стандартные модули вроде NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, а ёмкость батареи составит около 4,07 тысяч мАч. Аппаратной основой девайса является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865, количество оперативной и постоянной памяти – 8 и 128 Гб соответственно, поддержка сетей пятого поколения также прилагается. Среди других технических характеристик стоит выделить 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340×1080 точек.

Фронтальная камера получит датчик на 32 Мп, а тройная основная – на 48+16+8 Мп. Судя по рекламному ролику, не исключено появление интеллектуальной камеры, делающей несколько снимков и выбирающей лучший кадр. В качестве операционной системы установлена Android 10.