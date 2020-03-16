Опубликованы «живые» фото и рендер камерофона Vivo V19

16.03.2020, 13:28, Разное

Портал Slashleaks обнародовал рендер и «живые» фото нового камерофона Vivo V19. Предполагается, что новинка получит камеру со специальным режимом ночной съемки.

Мобильные аппараты Huawei P40 и Samsung Galaxy S20 задали тренд, ныне активно поддерживаемый другими компаниями, включая Vivo. Ее сотрудники выпустили смартфон с двойной фронтальной камерой в правом верхнем углу дисплея. Дактилоскопический датчик расположен под поверхностью экрана. Основная состоит из четырех датчиков, судя по фото, помещенных в блок прямоугольной формы, который находится в верхнем левом углу обратной панели. Такими особенностями могут похвастаться предстоящий Huawei P40 и новый Galaxy S20.

Согласно рекламным постам, «фронталка» Vivo V19 получит специальный ночной режим, а технология Aura Screen Light подразумевает, как предполагается, применение дисплея вместо вспышки. Имеется у нового смартфона и сверхширокоугольная камера. Официальная презентация аппарата ожидается в самом скором времени.