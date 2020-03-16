 

Опубликованы «живые» фото и рендер камерофона Vivo V19

16.03.2020, 13:28, Разное

Портал Slashleaks обнародовал рендер и «живые» фото нового камерофона Vivo V19. Предполагается, что новинка получит камеру со специальным режимом ночной съемки.
Мобильные аппараты Huawei P40 и Samsung Galaxy S20 задали тренд, ныне активно поддерживаемый другими компаниями, включая Vivo. Ее сотрудники выпустили смартфон с двойной фронтальной камерой в правом верхнем углу дисплея. Дактилоскопический датчик расположен под поверхностью экрана. Основная состоит из четырех датчиков, судя по фото, помещенных в блок прямоугольной формы, который находится в верхнем левом углу обратной панели. Такими особенностями могут похвастаться предстоящий Huawei P40 и новый Galaxy S20.

Согласно рекламным постам, «фронталка» Vivo V19 получит специальный ночной режим, а технология Aura Screen Light подразумевает, как предполагается, применение дисплея вместо вспышки. Имеется у нового смартфона и сверхширокоугольная камера. Официальная презентация аппарата ожидается в самом скором времени.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Яна Рудковская поздравила своего младшего сына Александра с 7-летием

23.01 / Мать Жанны Фриске не планирует делать из ее квартиры «музей»

02.02 / Мнение: Катастрофизация, или чем опасна привычка ныть

09.01 / Зелёный чай может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

14.01 / Рэпер и музыкальный продюсер Timbaland рассказал, как похудел на 60 килограммов

05.03 / Молодую актрису Анастасию Казанцеву избили в Москве

27.01 / Патологический нарцисс, китайский диктатор и безответственный Facebook

04.01 / Ученые провели исследование птичьего гриппа и обнаружили шесть новых видов

17.01 / Ведущая иорданского канала узнала о гибели брата за минуту до эфира, но продолжила работу

04.01 / Стало известно о возможном воссоединении звезды “Дома-2” с арабским богачом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика