Бердымухамедов распорядился бороться с коронавирусом дымом от гармалы

16.03.2020, 13:28, Новости дня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился провести специальные мероприятия по окуриванию населения дымом гармалы (лекарственного травянистого растения, также известного под названием юзарлик или могильник).

Как сообщает Радио Азатлык, эта идея прозвучала на заседании по приоритетам государственного развития. Бердымухамедов заявил, что “дым от гармалы – эффективное средство, активно противодействующее проникновению в организм человека различных не видимых глазу вирусов”.

На совещании кабинета министров президенту о своей работе отчитались министр здравоохранения Нурмухаммед Аманнепесов и вице-премьер Пурли Агамырадов, непосредственно курирующий здравоохранение. Ссылаясь на книгу Бердымухаммедова “Лекарственные растения Туркменистана”, Аманнепесов заявил, что для профилактики инфекционных заболеваний необходимо использовать методы народной медицины. Окуривание помещений дымом растения гармала (могильник), а также использование красного перца и других растений способствует уничтожению бактерий, отметил министр здравоохранения.

Советом президента уже воспользовались местные чиновники – дымом гармалы окуривались комнаты на недавней конференции по сотрудничеству с ООН в Ашхабаде. Все посетители также “обрабатывали руки антисептиком на основе йода, смазывали нос оксолиновой мазью”. Также сообщалось, что дымом гармалы окурили помещения в школах и общественных учреждениях.

Официально власти не сообщали о случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране, однако источники Радио Азатлык в инфекционной больнице Ашхабада 3 марта рассказали о двух заболевших, которые содержатся в карантине.