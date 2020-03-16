Президент Казахстана обратился к нации после 9 случаев коронавируса: упомянул “мудрость и высокую гражданскую ответственность народа”

16.03.2020, 13:28, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после 9 зафиксированных в стране случаев коронавируса выступил с экстренным телеобращением к нации. Полный текст обращения опубликован на сайте правительственной информации.

Глава государства подтвердил, что с 8 часов утра 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения и что он будет действовать 30 дней.

“В случае необходимости действие режима может быть продлено”, – сказал Токаев.

В стране усилена охрана общественного порядка, вводится запрет на массовые мероприятия и ограничивается работа крупных объектов торговли. “Но продуктовые и другие магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе находящиеся внутри торгово-развлекательных центров, конечно, продолжат работу”, – пояснил президент.

Режим работы рынков, с его слов, определит государственная комиссия.

Будут закрыты развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей. Введены ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана. “Прошу отнестись к этому с пониманием”, – подчеркнул Токаев, добавив, что все эти меры не распространяются на грузовые перевозки.

“Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания. Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться”, – также заявил президент.

“Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности”, – сказал он.

В Казахстане на 16 марта были зарегистрированы девять случаев заражения коронавирусом: семь в Алма-Ате и два в Нур-Султане.