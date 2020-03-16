 

В Кремле прокомментировали закрытие границы с Белоруссией

16.03.2020, 13:14, Новости дня

Россия рассчитывает на понимание Белоруссией введенных из-за коронавируса мер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более – нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии во время пандемии коронавируса», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что Кремль следит за действиями США и других стран в экономической сфере в связи с коронавирусом.

«Мы очень внимательно наблюдаем за развитием экономической ситуации в мире, за теми мерами, которые принимают регуляторы различных стран, в том числе и такой крупнейшей экономики мира как Соединенные Штаты Америки», – сказал он.

Напомним, в понедельник председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что РФ приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с коронавирусом, заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией.



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