 

Падение цен на нефть не стало неожиданностью для Кремля

16.03.2020, 13:14, Новости дня

Падение цен на нефть не стало для РФ сюрпризом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Были ожидания и прогнозы о том, что наступит период понижения цен на нефть и энергоносители», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Нет», – ответил он на вопрос, является такая ситуация сюрпризом для России.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.



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