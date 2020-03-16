 

Кремль не нашел повода для введения ЧС в РФ из-за коронавируса

16.03.2020, 13:14, Новости дня

В РФ пока нет повода для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого (введения режима ЧС), никаких решений», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил также, что в администрации Кремля не видят показаний для перехода на работу на «удаленке» из-за коронавируса.

«Администрация президента – это крупный офис, но не один из самых крупных, есть офисы и крупнее. Пока никаких показаний на этот счет также нет. Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», – сказал Песков, отвечая на опрос, может ли администрация президента перейти на дистанционную работу в связи с коронавирусом.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.



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