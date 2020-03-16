 

Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за коронавируса

16.03.2020, 13:13, Разное

Россия закрывает границу с Беларусью для предотвращения распространения коронавируса. О решении российского премьера Михаила Мишустина пишет ТАСС.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — цитирует агентство слова премьера.

Такое решение Мишустин принял по итогам совещания, которое касалось борьбы с распространением коронавируса. Глава правительства также объявил о мерах для поддержки экономики страны, которая уже начала сталкиваться с последствиями пандемии COVID-19.

Он анонсировал расширение программ льготного кредитования для бизнеса и отсрочку налоговых платежей для компаний, работающих в сфере туризма и авиаперевозок. В стране также отменят любые ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов.

Ранее власти страны объявили о временной приостановке пропуска через границу жителей Италии, позже иностранцам запретили въезжать в страну через сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией. Также в РФ было ограничено авиасообщение со странами Европы, Китаем, Ираном и Южной Кореей и отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

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Источник: Новая газета



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