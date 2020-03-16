Ана де Армас впервые дала интервью о Бене Аффлеке: “Его талант безграничен”

16.03.2020, 13:05, Разное

На прошлой неделе были рассекречены отношения голливудского актера Бена Аффлека и его коллеги по фильму “Глубокая вода” Аны де Армас. Папарацци запечатлели пару на Кубе, а после – в аэропорту, когда они отправлялись в Коста-Рику. Сегодня в сети подоспела новая порция романтичных кадров, на которых влюбленные вновь прогуливаются по побережью в лучах закатного солнца.

Вместе с тем свет увидело интервью актрисы, которое она дала для испанского Vogue. Откровенно о романе с Аффлеком Ана в беседе с прессой не рассказывает, но делится своими эмоциями от совместной работы, осыпая партнера комплиментами.

Когда мы впервые читали наши сцены вместе, было очевидно, что он собирается сделать что-то исключительное с этой сложной ролью. Его персонаж – двигатель истории, и перевоплощение в него требует балансирования между трагедией и иронией, между реализмом и самой абсурдной комедией. Он не только знает, как сделать это с легкостью, но и умеет удивлять вас в каждом действии. Его талант безграничен,

– рассказала Ана в интервью Vogue Spain.

Бен Аффлек и Ана де Армас

Они, без сомнения, настоящая пара, – рассказал очевидец прошлой прогулки изданию E! News. – Они целовались, не выпускали друг друга из объятий, обменивались влюбленными взглядами и постоянно фотографировались. С лица Бена не сходила улыбка. Он по уши влюблен в Ану. Они сняли дом на берегу океана. Погода довольно жаркая, и вечером они решили немного освежиться на прогулке. Они каждый день выходят посмотреть на закат. Кажется, они очень счастливы друг с другом.

Сейчас пара уже вернулась в Лос-Анджелес, а папарацци удалось сделать первые кадры, доказывающие, что курортная романтика продолжилась и дома. На новых снимках Ана возвращается с прогулки по городу домой к Бену за рулем его автомобиля.

Ана де Армас Напомним, Ана де Армас получила широкую известность в Голливуде, сыграв симпатичную латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый Бонд с ней же в главной женской роли. До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. В начале карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло.