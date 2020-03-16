 

Автоновости: В России подорожали все автомобили Renault

16.03.2020, 12:55, Новости дня

Как и ожидалось, из-за обвала рубля Renault переписала ценники на все свои автомобили, продаваемые в России.

Машины подорожали в среднем на 1,14%, сообщил ТАСС официальный представитель компании. Причиной называют падение цен на нефть и колебания курса рубля. С января автомобили Renault 2020 года выпуска уже подорожали в среднем на 2,4%.

Другие автопроизводители, в том числе, УАЗ, PSA и Nissan, сообщали, что находятся в выжидающей позиции до стабилизации ситуации с курсом рубля.

Ранее АвтоВАЗ также распространил официальное сообщение на этот счет, где признает, что зависит от цен на сырье и комплектующие.

“Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию”, – говорится в сообщении пресс-службы российского автогиганта.

Ранее мы уже также писали о том, стоит ли сейчас бежать за новым автомобилем или надо выждать?

Текст:

АвтоВести



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