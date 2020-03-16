 

Коронавирус приведет к рецессии в экономике ЕС в 2020 году

16.03.2020, 12:55, Новости дня

Пандемия коронавируса в этом году ввергнет страны Европейского союза в рецессию, сообщил комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, оценив негативный эффект в 2-2,5%, передает Reuters.

Вспышка заболевания в мире уже привела к нарушению глобальных цепочек поставок, побудила многие страны закрыть свои границы и привела к тому, что правительства распорядились о закрытии на карантин граждан в Италии и Испании, а Европа стала новым эпицентром вспышки после Китая.

"Очевидно, мы ожидаем рецессию в 2020 году", — сказал Бретон радио BFM Business.

"Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Экономической войны", — сообщил чиновник.

Франция ранее уже призвала к массированному и скоординированному бюджетному стимулированию в Европе. До сих пор большинство экономических мер для смягчения удара были приняты на национальном уровне.

"До кризиса мы ожидали около 1,4% (экономического) роста для всего континента, а теперь мы ожидаем негативного влияния в пределах от 2% до 2,5%", — добавил он.

Министры финансов стран еврозоны должны выступить позже в понедельник, чтобы скоординировать свои ответы на экономические последствия вспышки коронавируса (Covid-19) в мире.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / СМИ опубликовали видео момента авиакатастрофы рейса МАУ в Тегеране

17.02 / ВВП Японии в IV квартале сократился максимальными темпами с 2014 года

11.02 / Население Египта увеличилось до 100 млн человек

07.02 / В Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении Сытника

23.01 / CNN – зло, которое поднимает голову — мировые лидеры в Израиле единодушно выступили против антисемитизма

11.03 / ФБК Навального продолжил игнорировать требования закона об иностранных агентах

21.02 / Handelsblatt – всё ради экологии — немецкий суд разрешил вырубить лес для строительства завода Tesla

07.03 / Яценюка могут назначить главой НБУ, Арахамия устал от интриг. Главное из Telegram-каналов

15.03 / В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

10.03 / Характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro появились в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика