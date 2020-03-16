Найдены данные более 170 сочинцев, погибших в концлагерях в ВОВ

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16.03.2020, 12:55, Новости дня

Найдены имена и данные более 170 жителей Сочи, ушедших на фронт и пропавших без вести в годы ВОВ. Узнать их судьбу помогает международный проект "Возвращение имени"

Архивные документы нашли курсанты сухумского военного училища, работающие волонтерами. В настоящее время на курорте ищут родственников тех, кто оказался узниками концлагерей. Семьи считали их пропавшими без вести, информируют "Вести Сочи". Теперь они получат копии персональных карточек.

Подбором и оформлением персональных карточек  в Сочи занимаются сотрудники администрации и юнармейцы. У них есть возможность узнать судьбу солдата, узнать, когда он погиб, где он захоронен. А при желании родственников, они готовы изъять прах с места гибели и передать родственникам для  перезахоронения на родине.

"Основная цель нашего проекта, это возвращение человека в семью", — отмечает вице-президент благотворительного фонда "Воин-интернационалист" Ольга Захран.

Отметим, за время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали около 6 миллионов солдат и офицеров Красной армии. Уточнить информацию о пропавших без вести родственниках можно, связавшись с волонтерами проекта "Возвращение имени".

 

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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