Мнение: Путин навсегда

16.03.2020, 12:40, Разное

Федеральные российские телеканалы, сравнивая методы борьбы с коронавирусом по все миру, активно продвигают в этой связи тезис о преимуществах политического устройства Китая по сравнению с демократическими европейскими странами. Последние, мол, не способны так же жестко и эффективно бороться с заразой, в первую очередь, из-за своих установок по правам человека.

Ну вы всё поняли, дорогие россияне? Готовьтесь.

22 апреля всенародно проголосуете за пожизненное правление Путина. Ну, а 23 апреля в РФ, наконец, объявят пандемию со всеми вытекающими последствиями.

Это если кто надумал на какие-то протесты выходить против коронации при коронавирусе.

Покажут по ящику сюжеты о невесть откуда появившихся тысячах инфицированных россиян, которых до того насчитывалось всего несколько десятков. Или не покажут, а, наоборот, объявят, что "Россия – островок стабильности в мире бушующего коронавируса", однако "пятая колонна" на деньги треклятого Запада специально хочет спровоцировать массовую эпидемию в России, выводя людей на улицы.

Закроют страну на "карантин" и режим ЧС к чёртовой матери. Причём, минимум годика эдак до 2036-го. Ну, а там ближе к делу может и "обнулят" сроки для проржавевшей колючей проволоки, если к тому моменту будет для кого.

А до этого проводить массовые мероприятия не просто с официального соизволения местной администрации, как сейчас, а после разрешения, выданного специальной медицинской комиссией при президенте РФ.

"Не получили и вышли – пожалуйте бриться. Отдохнуть, немножко расслабиться", – как сказал недавно Путин (https://putin.tass.ru/ru/o-grazhdanskom-obschestve/) в интервью ТАСС. И уточнил: " … в некоторых странах … за несанкционированные акции … пятёрочка ломится или десяточка".

Выходить исключительно строем, с радостными лицами и только по исключительным случаям. Ну там, 90-летие Победы, очередные выборы Путина.

Или Всероссийское голосование по новой Конституции 2024 года к переизбранию на пятый срок. Как раз и новый ленинский юбилей подойдёт. Не со дня рождения, правда, а смерти. Но зато под это дело можно будет как раз вынести из Мавзолея прежнего Вову и место освободить под нынешнего. На будущее. Навсегда.