Скандалы: Михаилу Абызову добавили организаторов

16.03.2020, 12:31, Разное

Почти всем подследственным по делу экс-министра переквалифицировали обвинение

Следственный комитет России (СКР) уточнил обвинение ряду фигурантов уголовного дела, по которому проходит бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Ему инкриминируются создание организованного преступного сообщества (ОПС), мошенничество на сумму свыше 4 млрд руб. и легализация незаконных доходов. Теперь несколько подельников экс-министра также обвиняются в организации преступного сообщества, а не участии в нем, как было прежде. Представители защиты предполагают, что переквалификация понадобилась следствию для того, чтобы продлить обвиняемым аресты на срок свыше года, поскольку организация ОПС является особо тяжким преступлением.

О том, что обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) СКР предъявил ряду фигурантов «дела Абызова», стало известно в минувшую субботу. Причем, как сообщили источники “Ъ”, речь идет почти обо всех подследственных — исключением является Инна Пикалова.

Как ранее рассказывал “Ъ”, год назад были задержаны экс-министр Михаил Абызов и ряд его предполагаемых сообщников. Им были предъявлены обвинения — в зависимости от роли каждого — в организации преступного сообщества, участии в нем и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Организатором ОПС на тот момент следствие видело только господина Абызова. Позже ему вменили незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализацию денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

В ОПС, по данным следствия, входили бывший гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев, заместитель генерального директора ООО «Ру-ком» Максим Русаков, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг и гражданка Украины Инна Пикалова. Последняя выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited, использовавшейся, по материалам дела, для криминальных сделок с подконтрольными господину Абызову структурами. В середине декабря прошлого года к семи фигурантам дела Басманный суд Москвы добавил еще одного, арестовав Екатерину Заяц, являвшуюся, по версии СКР, бухгалтером «московского офиса» ОПС.

По материалам дела, в 2012–2014 годах господин Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками экс-министр обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», занимавшиеся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Он убедил их в необходимости проведения сделки, в результате которой структуры Михаила Абызова продали им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны миноритарии компаний СИБЭКО и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

Новое обвинение в организации преступного сообщества предполагает до 20 лет лишения свободы. По мнению представителей защиты, оно могло понадобиться следствию для того, чтобы требовать продления ареста фигурантов на срок более года, который истекает 26 марта. По данным защиты, позиция фигурантов дела до сих пор не изменилась. «Вину они не признают, сути обвинения никто из них не понимает,— сообщил один из адвокатов.— Убыток в виде потери стоимости акций для потерпевших составляет менее 1 млн руб., а не 4 млрд руб., как следует из обвинения».

Алексей Соковнин, Владислав Трифонов