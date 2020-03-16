Таксист потратил миллион рублей пьяного клиента

16.03.2020, 12:26, Новости дня

15 марта в полицию обратился мужчина, который заявил, что его обокрали после алкогольной вечеринки в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам потерпевшего, после застолья с другом он вызвал себе такси через мобильное приложение, чтобы поехать домой. В машине мужчину уснул.

По ходу поездки водитель сообщил ему, чтобы он вышел из автомобиля, так как он не может найти нужный адрес. Клиент выполнил просьбу таксиста. Через время он обнаружил, что у него пропал мобильный телефон и деньги, передает РЕН ТВ.

Впоследствии он выяснил, что его банковской картой был оплачен онлайн-заказ в магазине бытовой техники на сумму 1 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В феврале управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина-Донская, обвинившая в изнасиловании таксиста Gett, попросила прощения у компании, пост с извинениями она разместила в соцсетях.