 

Россия решила эвакуировать своих граждан из Узбекистана из-за коронавируса

16.03.2020, 12:26, Новости дня

Россия организует чартерные авиарейсы для эвакуации граждан с территории Узбекистана из-за распространения коронавируса в мире, сообщили в диппредставительстве в Ташкенте.

«В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.

Отмечается, что все желающие должны заполнить и отправить на электронную почту консульского отдела посольства опросный лист. Вся дополнительная информация на эту тему будет публиковаться на интернет-ресурсах диппредставительства.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.



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