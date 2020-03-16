Лукашенко озадачило закрытие «родной Россией» границы с Белоруссией

16.03.2020, 12:26, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с коронавирусом, заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией.

«Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) – это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная РФ – подчеркиваю – закрыла границу с Беларусью», – передает ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко.

В то же время он констатировал, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка. При этом, по его мнению, «Россия вся полыхает от коронавируса».

«Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», – добавил Лукашенко.

По данным оперативного штаба, в РФ зарегистрировано 63 случая инфицирования. В Белоруссии коронавирус, по последним данным, выявлен у 36 граждан.

Напомним, в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что РФ приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что если белорусской стороне понадобится контролировать пропуск из РФ в Беларусь, тогда будут приниматься решения.