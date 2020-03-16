Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Либерии

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16.03.2020, 12:26, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Либерии, сообщило местное министерство здравоохранения.

«Я могу подтвердить, что у нас есть случай [инфицирования], и он находится на контроле», – приводит ТАСС со ссылкой на Reuters слова представителя ведомства. В то же время он не предоставил информацию о личности пациента.

Напомним, в конце прошлой недели первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Эфиопии.



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