Мнение: Переворот

16.03.2020, 12:25, Разное

Более 350 человек, среди которых ученые, журналисты, юристы, подписали открытое письмо, адресованное власти и населению страны, в котором назвали проводимую "конституционную реформу" антиконституционным переворотом и призвали "предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку".

В условиях полуфашистской диктатуры сам факт организованного призыва к неповиновению преступным действиям власти – это настоящий акт гражданского мужества, и иначе расценить такое обращение нельзя. При этом аргументы авторов письма, среди которых достаточно юристов, понимающих происходящее и то, насколько цинично услужливые ставленники российского "лидера" изнасиловали текст основного закона, выглядят крайне убедительными.

Проблема, конечно, в том, что Путин пошел на государственный переворот не от хорошей жизни. Он не может отдать власть хотя бы потому, что выстроенная персоналистская диктатура и благополучие преступных группировок, опирающихся на этот криминальный режим, зависят именно от конкретного персонажа, исполняющего роль бандитского решалы. Кроме того, любая новая власть будет всегда испытывать соблазн списать происходящую в стране катастрофу на преступную деятельность нынешнего режима – причем совершенно обосновано.

Это означает, что конгломерат оргпреступных группировок, владеющих сегодня страной и захвативших власть еще в начале нулевых годов, объективно вынужден совершать государственный переворот, чтобы удерживать власть максимально долгое время. То, что этот переворот проходит без танков и самолетов над президентской резиденцией, ничего не значит – именно президент и возглавляет госпереворот, становясь хунтой, а роль Сальвадора Альенде в этом мероприятии переходит к российской конституции. Не самой лучшей и уж точно принятой не в интересах народа. Но эта буржуазно-демократическая конституция – последнее, что делегитимизирует фашистский режим, который пытаются выстроить уголовники девяностых, спасая награбленное за годы своего правления.

И в этом смысле подписавшие открытое письмо выступают не просто против антиконституционного переворота, а против надвигающейся фашистской диктатуры. Для страны, которая 75 лет назад победила фашизм ценой тяжелейших усилий и потерь, фашистский переворот в ней самой выглядит в определенном смысле оксюмороном, но только в определенном смысле. В реальности правящий режим прошел все стадии своего развития и неизбежно пришел к точке, когда все мирные и легитимные сценарии удержания власти уже невозможны. Остается только террор, а для этого нужно окончательно отбросить любые препятствия на пути к нему.

Вряд ли "подписанты" питают иллюзии относительно того, что хунта вдруг усовестится и прекратит государственный переворот. Поэтому в открытом письме следует обращение к народу с призывом ко "…всем возможным усилиям для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку…", иначе – к сопротивлению преступной политике правящей страной уголовной шпаны. В условиях перспективы наступления фашизма это и есть акт настоящего гражданского мужества.