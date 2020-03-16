Здоровье: Известно, как восстановить пациентов после инсульта

16.03.2020, 12:00, Новости дня

Ученые рассказали, что нередко процесс восстановления пациентов после инсульта сопровождается прослушиванием музыки или игрой на любом музыкальном инструменте. Оказывается, музыкальная терапия является очень эффективной.

Чтобы убедиться, насколько сильной и эффективной является музыка для человека, пережившего инсульт, группа экспертов провела ряд экспериментов. Так, например, в одном из них принимали участие люди, пережившие инсульт. Они учились играть на одном из музыкальных инструментов, а также регулярно слушали музыку. Затем специалисты анализировали те изменения, которые сопровождали добровольцев. Выяснилось, что во время экспериментов люди лучше сосредотачивались, а также у них улучшалось настроение.

После проведения столь необычной терапии почти у 140 из 177 состояние здоровья значительно улучшилось. Эксперты уверены, что музыка способствует восстановлению людей после инсульта.