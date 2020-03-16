Здоровье: Представлена новая группа противораковых препаратов

16.03.2020, 12:15, Новости дня

Международная команда исследователей поделилась результатами недавно проведенной работы, в ходе которой они разработали новое семейство потенциальных противоопухолевых препаратов на основе металлоорганических соединений палладия и платины.

На сегодняшний день, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания являются второй по распространенности причиной смерти в мире. Наиболее эффективными препаратами, направленными на борьбу с раком, принято считать класс препаратов на основе производных платины. Однако одним из основных недостатков этих препаратов является их высокая общая токсичность. Команда ученых из Санкт-Петербургского университета, Белорусского государственного университета, Центра медицинской химии Тольяттинского государственного университета и Брауншвейгского технического университета предложила новое семейство потенциальных препаратов.

Проведенные эксперименты уже доказали перспективность разработанных препаратов, однако для полномасштабного их производства и использования в медицине их следует еще доработать.