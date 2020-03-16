Ученые рассказали, влияет ли альтруизм на уровень счастья человека

16.03.2020, 12:15, Новости дня

Сотрудники Университета Бонна и Гарвардского университета провели исследование, результатом которого стал вывод, что альтруизм не оказывает никакого влияния на уровень счастья человека.

В ходе организованного исследования специалисты проводили ряд экспериментов. В одном из них приняли участие около 300 студентов-добровольцев, которым предлагали сделать выбор между настоящими лотереями. Они могли получить 100 евро для личного пользования или же отдать 350 евро на лечение человека, страдающего туберкулезом. Всего было выдано около 40 тысяч евро добровольцам и 111 тысяч евро некоммерческой группе в Индии, которая занимается борьбой с туберкулезом.

Спустя определенный период времени, специалисты связались с теми людьми, которые отдали деньги на борьбу с туберкулезом. Оказалось, что они не были настолько счастливыми, как те, кто забрал деньги в личное пользование.