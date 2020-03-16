Наука: Предложена двусторонняя борьба с раком

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16.03.2020, 12:05, Новости дня

Группа ученых сообщила, что новым эффективным способом борьбы с раком может быть двусторонняя атака на его функцию защиты ДНК.

На сегодняшний день онкологические заболевания все еще являются проблемой для человечества, поскольку существующие способы лечения рака не столь эффективны, как хотелось бы. Именно поэтому ученые продолжают изучать рак, а также предлагать эффективные способы борьбы с ним. Недавно в ходе проведенного исследования ученые выяснили, что маленькие молекулы, которые не дают раковым клеткам копировать свою ДНК, могут существенно повысить эффективность лекарств, называемых ингибиторами. Основной задачей данных препаратов является предотвращение мутации раковых клеток.

Таким образом, исследователи предполагают, что комбинированная стратегия, которая атакует восстановление ДНК путем ингибирования, может быть эффективной терапией против рака легких, кишечника и других видов рака.



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