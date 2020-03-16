Мнение: Конёк Горбунцова

16.03.2020, 12:10, Разное

В конце мая прошлого года, после того, как в «Новой» было опубликовано продолжение моего расследования о «деле Минеева», сидели как-то в компании, в которой были и телевизионщики.

– Почему бы тебе снять фильм? – спросили меня. – У тебя уже столько фактуры набралось!

– О «Деле Минеева»?

– Не только…

– Я подумаю… – ответил я. И думал до сентября. А в сентябре решился. Снимать начали в октябре…

Самым сложным в этом фильме оказалось найти людей, которые готовы не просто говорить, а говорить при включенной камере…

Получилось то, что получилось….