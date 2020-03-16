Мнение: Конёк Горбунцова
16.03.2020, 12:10, Разное
В конце мая прошлого года, после того, как в «Новой» было опубликовано продолжение моего расследования о «деле Минеева», сидели как-то в компании, в которой были и телевизионщики.
– Почему бы тебе снять фильм? – спросили меня. – У тебя уже столько фактуры набралось!
– О «Деле Минеева»?
– Не только…
– Я подумаю… – ответил я. И думал до сентября. А в сентябре решился. Снимать начали в октябре…
Самым сложным в этом фильме оказалось найти людей, которые готовы не просто говорить, а говорить при включенной камере…
Получилось то, что получилось….
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет