Личное: Пропадём же!

16.03.2020, 12:10, Разное

Вы хотите знать, как распространяется коронавирус в России? В смысле, не темпы, а пути?

Вот смотрите, это — 17-летняя девочка-красавица Машенька Чигиринская, по совместительству дочь олигарха Александра Чигиринского, прилетела на частном самолёте во Внуково, вместе с 7 друзьями-подружками и 2 членами экипажа.



Машенька из клана Чигиринских. Фото: Соцсети

Машу тут же взяли под белы ручки и немедленно госпитализировали — у неё уже подтверждённый коронавирус. Борт прилетел из Сочи, где компания мажоров тусила, а до этого все катались на лыжах в Куршавеле, закрытом на карантин.

Единичный случай? Не думаю. Вот известный олигарх Дмитрий Мазепин тоже почувствовал себя плохо.

Пришёл со встречи Союза предпринимателей, где близко общался со всеми другими дельцами, и слёг в постель на Рублёвке.

Откуда вирус? Сынуля привёз!



Одна Аскер-заде, взглянув на фото, сейчас напряглась. Фото: Соцсети

Никитка, сын Дмитрия, тоже рассекал на лыжах по Куршавелю! Ну, или тусил по барам — какая разница, на путь передачи это ведь не влияет. Прилетел домой, заразил папочку, а тот, в свою очередь, пошёл в общественное место обнимать Алекперова с Костиным.

Мазепины всей семьёй сдали анализы и закарантились в особняке в Барвихе. Ждут результатов, болеют, хотя на кой хрен теперь карантин им, если Машенька Чигиринская всё равно уже всех заразила?

Семья олигарха Зияда Манасира тоже была в Куршавеле. Отмечали 8-е Марта, ага. Прилетели домой на частном джете и, естественно, тоже слегли!



Клан Манасир. Это разные девушки, если что — Элен и Диана, не путайте! Фото: Соцсети

Семейка Манасир забаррикадировалась в поместье в Барвихе. Их хотят отправить в больничку на Коммунарку, но они сопротивляются быть поближе к народу.

Вот раньше эпидемии распространялись от бедности. Укусит крыса бомжа и пошли гулять чума и сибирская язва. Теперь же, обычные люди подцепят заразу от самой элиты — именно им не сидится дома, у них денег много, нужно быстрее потратить!

Прислуга Мазепиных, Чигиринских подцепит заразу от хозяев жизни. Будет контактировать с обслугой других коттеджей, которая, в свою очередь, заразит своих господ, которых не было в момент вояжа Машеньки на борту.

Короче, вся Рублёвка вскоре станет карантинной зоной.

Казалось бы, да и хрен бы с ними? Однако, именно эти люди контактируют и со властью, входят в кабинеты — подумать страшно! — даже к Путину.

Валентине Терешковой — 83 года. Немного младше Валентина Ивановна. Зюганов тоже немолод, как и Владимир Вольфович. Один Володин — пока огурец, но у него ведь мама — пенсионерка!

Что делать станем-то, если когда все они заболеют?! Пропадём?!