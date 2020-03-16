Юлию Цветкову отпустили из-под домашнего ареста. Ее обвиняли в ЛГБТ-пропаганде несовершеннолетним

16.03.2020, 12:08, Новости дня

ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову отпустили из-под ареста. Домашний арест, продолжавшийся с ноября 2019 года, суд заменил на подписку о невыезде, сообщила Юлия на своей странице в фейсбуке.

“Арест сменили на подписку о невыезде. Сегодня снимут браслет. Дело не закрыто, у следствия большие планы. Но, пожалуй, сегодня произошла наша с вами маленькая победа”, – рассказала Юлия Цветкова.

Мама активистки Анна Ходырева ожидала Юлию в здании суда. Она сообщила, что следователи не будут отказываться от ведения возбужденных в отношении Юлии Цветковой уголовных дел и намерены допросить всех подписчиков Юлиного паблика “Монологи вагины”.

В ноябре 2019 года на Цветкову завели уголовное дело о “пропаганде ЛГБТ”. Полиция провела обыск у нее в доме, изъяла у девушки технику, документы и брошюры на гендерную тематику, а самой Цветковой заявили, что она “лесбиянка и секс-тренер”, а также “проводит пропаганду”.

В декабре 2019 года суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал Цветкову на 50 тысяч рублей: тогда ее также признали виновной по административному делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенной с применением СМИ или интернета (статья 6.21 КоАП).

В январе 2020 года в отношении Цветковой завели еще одно дело – за размещенную в соцсети “ВКонтакте” картинку с надписью “Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи”.

Закон о запрете “гей-пропаганды” среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года, несмотря на то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал его дискриминацией. С этого времени в стране запрещено упоминание ЛГБТ-практик по телевидению, в прессе или на сайтах, на которых нет ограничения по возрасту, а рассказ об однополых отношениях в аудитории, где есть несовершеннолетние, грозит рассказчику штрафом.

Под этот закон также подпадает явная демонстрация однополых связей в общественном месте (например, если партнеры держатся за руки или целуются) и явная демонстрация сексуальной ориентации, например, майки с надписями, значки и татуировки на ЛГБТ-тему.

Под действие закона также подпадают ЛГБТ-семьи (гомосексуальные браки в России не признаны государством, но многие геи и лесбиянки живут со своими партнерами). В случае если у партнеров есть дети (совместные, от предыдущего брака или усыновленные), “демонстрация однополых отношений” может стать причиной визитов органов опеки и в крайнем случае – изъятия ребенка из семьи. Опасаясь, что у них отнимут детей, из России уехали уже несколько ЛГБТ-семей, в том числе Юлия (Фрэнсис) Савиновских и гей-пара из Москвы Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев.