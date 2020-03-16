Илья Шаблинский о поправках к конституции: «Демонстративное презрение к праву»

16.03.2020, 12:08, Новости дня

В России разворачивается дискуссия о том, может ли Конституционный суд (КС) признать неправомерными многочисленные поправки в основной закон страны и в первую очередь ту, что позволяет президенту РФ Владимиру Путину обнулить все его президентские сроки и вновь переизбираться на пост главы государства после 2024 года.

Накануне соответствующий документ был подписан самим Путиным и поступил в КС. Рассмотрят его за закрытыми дверями, процедура будет не гласной.

«В этом деле нет сторон – участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе», – говорится в заявлении пресс-службы суда.

На выдачу заключения КС отводится семидневный срок.

Ранее Владимир Путин утверждал, что судьба поправки находится в руках КС и народа, который 22 апреля придет голосовать «за» или «против» поправок.

В этой связи политик и общественный деятель Леонид Гозман обратился с открытым письмом к судьям КС. По его мнению, вступление нового закона в силу будет означать «окончательное утверждение в стране правового нигилизма, крах надежд на построение в России государства, основанного на праве и уважении к закону».

«Антиконституционность нового закона, очевидная любому мало-мальски образованному человеку, ясна, конечно, и каждому из вас. Как ясна она и тем депутатам, которые за него голосовали, и Президенту, который внес его в Федеральное Собрание. Они все руководствовались политической целесообразностью или какими-то другими мотивами. Но вы обязаны руководствоваться только законом», – написал на своей странице в Facebook Леонид Гозман, назвав судей КС «последней надеждой».

В таком «пожарном» режиме Конституционный суд рассматривал ранее только запрос президента об одобрении договора о присоединении Крыма в марте 2014 года. Для выдачи положительного заключения КС понадобилось менее суток. Решение было принято единогласно.

Русская служба «Голоса Америки» адресовала свои вопросы по поводу сложившейся ситуации заместителю заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ, профессору Илье Шаблинскому.

Виктор Владимиров: Есть ли, на ваш взгляд, у Конституционного суда основания для негативного заключения по поводу поправок?

Илья Шаблинский: По-моему, закон о поправках не соответствует и законодательству, и конституции. Прежде всего это относится к 136-й статье Конституции – там, где речь идет о порядке внесения поправок в главы 3, 8. В действующем основном законе, который пока никто не отменял, предусмотрены три стадии процедуры одобрения: квалифицированным большинством Госдумы, Советом Федерации и двумя третями законодательных собраний субъектов. Все. Там нет ни Конституционного суда, ни всероссийского голосования. Еще один важный момент. У КС просто нет полномочий оценивать эти поправки. Поэтому самым логичным и правовым ответом КС должен бы быть отказ от их рассмотрения. Но, как я понимаю, правовые аспекты тут, к сожалению, практического значения уже не имеют. Здесь полностью преобладают политические задачи. Оценивать же конституционность того огромного вороха поправок, которые вносятся к десяткам статей, я не берусь. Иначе мы потонем в море деталей. Там, безусловно, есть кое-что не противоречащее Конституции, а есть и то, что явно ей противоречит.

В.В.: Получается, что поправка об обнулении президентских сроков вводится исключительно под одного человека?

И.Ш.: В принципе, она касается и (Дмитрия) Медведева (был президентом в 2008-2012 годах – В.В.). Потому что его срок тоже обнуляется. Но в любом случае основания для такого обнуления – из тех, которые назывались вслух – просто смехотворны. Я не знаю, что по этому поводу напишет КС. Им надо что-то изобретать. Конечно, в связи с тем, что полномочия президента и палат парламента в какой-то мере оказались изменены, совершенно не следует, что президентство Путина не четвертое (в общей сложности), а какое-то нулевое. Тут даже не о чем говорить.

В.В.: Словом, решение КС предопределено, или все же есть варианты?

И.Ш.: В Кремле полагают, что КС даст нужную резолюцию. С судьями уже проведена определенная работа. Никаких сомнений у меня на этот счет нет. Нынешняя российская политическая элита крайне боязлива. В принципе, судьям, конечно, не грозит ни расстрел, ни тюрьма. В крайнем случае, их могут уволить, лишить пенсии. Но это как раз и может сыграть решающую роль. А, в общем, это, разумеется, поставит суд крайне неприятное положение, если не сказать – неприличное. Это же публичное унижение.

В.В.: А зачем потребовалось еще и всероссийское голосование?

И.Ш.: Оно важно Путину. Как мне представляется, ему важно показать, что он пользуется всенародной поддержкой. Больше никакого значения это не имеет.

В.В.: Почему поправки понадобились именно сейчас, к чему такая спешка?

И.Ш.: Трудно сказать с полной определенностью. Возможно, они хотят иметь некий запас прочности перед 2024 годом… Думаю, все просчитано. Тут есть и еще одно объективное обстоятельство. Реальная популярность и Думы, и самого Путина будет неуклонно снижаться, рейтинги точно будут падать – вопрос только в том, насколько сильно. Поэтому и решили, что лучше все обстряпать сейчас.

В.В.: Судя по тому, с какой жесткостью в субботу разогнаны пикеты против изменений конституции, власти намерены довести дело во что бы то ни стало?

И.Ш.: Конечно. Они готовы к протестам. Наверное, опасаются более массовых протестов. Посмотрим. Думаю, на самом деле в обществе есть серьезный протестный потенциал. Очень многие испытывают глубокое разочарование, раздражение тем, как все было обставлено. Я тоже этим удручен. Это демонстративное презрение к праву. Гарант конституции говорит о том, что он просто проигнорирует ограничения, предусмотренные в основном законе страны. Потому что так ему хочется. Аргументы тут должны придумать его клевреты. Как к этому можно относиться? Это мрачная страница в истории российского государства. Бывали, конечно, и хуже времена. Но в любом случае это некрасивая история. Она вносит Россию в реестр «банановых республик» Латинской Америки.