Гаджеты: В Сети появились официальные цены на смартфоны Huawei P40 и P40 Pro

16.03.2020, 12:06, Разное

В Сети опубликованы первые официальные цены на флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro. Базовая версия камерофона обойдётся покупателю в 569 долларов или 42 тыс. рублей.

Многие магазины цифровой техники на территории Китая уже открыли предварительный заказ на Huawei P40 и более совершенную модель P40 Pro. Базовая версия оснащается 8 Гб ОЗУ и 64 Гб собственной памяти. Если же покупатель захочет увеличить количество флеш-памяти до 128 Гб, то такой смартфон ему обойдётся в 612 долларов или 45 тыс. рублей. В продаже имеется Huawei P40 с 8 Гб оперативной и 256 Гб «своей» памяти. Такой телефон продаётся по цене 683 доллара или 51 тыс. рублей.

Любителям всего самого лучшего в случае с Huawei P40 Pro придётся заметно потратиться. В базовой версии устройства имеется только 128 Гб собственной памяти, а оперативная не отличается от более дешёвой модели. Покупателю придётся заплатить за неё 783 доллара, что эквивалентно 58 тыс. рублей. При желании собственный модуль памяти можно расширить до 256 или 512 Гб. В первом случае цена составит 855 долларов (64 тыс. рублей), а во втором – 969 долларов (72 тыс. рублей). Старт продаж Huawei P40 и P40 Pro намечен на 12 апреля.