Около 57 процентов граждан России пообещали в 2024 году проголосовать за Владимира Путина

16.03.2020, 12:06, Разное

Конституционный суд изучает возможность президента Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В таком случае за него могут проголосовать 57% респондентов.

Как передает «ПолитЭксперт», сотрудники «Института социального маркетинга» провели не так давно телефонный опрос, выяснив мнение 2000 российских граждан касательно очередного переизбрания Владимира Путина. Итог данного обзвона продемонстрировал, что 57% человек могут отдать свои голоса за действующего лидера страны. Еще 33% заявили, что не планируют голосовать за нынешнего президента, а 10% не определились пока со своим выбором.

Ранее Владимир Путин поставил личную подпись, которая касается поправок к Конституции РФ, где имеется статья об обнулении его президентских сроков. На текущий момент 44% респондентов знают об инициативе парламентария Надежды Терешковой предоставить возможность Владимиру Путину вновь принять участие в выборах в 2024 году. Почти 31% слышали об этом, но не вникали в подробности.

Владимир Путин начал впервые исполнять обязанности главы РФ 31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом в отставку Бориса Ельцина. С марта 2000 года он стал избранным президентом, победив на выборах уже в первом туре.