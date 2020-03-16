 

Россияне перечислили главные факторы работы своей мечты

16.03.2020, 12:06, Разное

Отечественный аналитики, представляющие сайт для поиска работы «Работа.ру», опубликовали результаты социологического опроса среди россиян по поводу того, какие факторы они считают ключевыми во время рассмотрения вакансии. Всего респонденты могли выбрать сразу 3 основных пункта.
В итоге, россияне при выборе оптимальной работы обращают внимание на следующие факторы: почти 80% участников опроса предпочли бы высокую заработную плату, чуть меньше 79% респондентов предпочитают стабильность, а ТОП-3 с результатом в 70% закрывает дружный коллектив. Чуть меньший показатель у таких параметров, как транспортная доступность и комфортные условия труда.

Лишь чуть более 40% людей считают важным наличие опытного начальника, около трети респондентов проголосовали за вариант с социальным пакетом и нематериальными вознаграждениями. Идеальная работа для некоторых участников опроса должна иметь подходящий график. Всего в опросе специалистов приняли участие около 5700 россиян со всех регионов страны, пишет издание «Слово и дело».



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