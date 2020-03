Коронавирус SARS-CoV-2: 16 марта лидеры стран G7 проведут экстренную видеоконференцию

16.03.2020, 12:06, Новости дня

В связи с угрозой распространения коронавируса, лидеры стран “Большой семерки” (G7) проведут 16 марта совещание по видеосвязи. Об этом 13 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

“Я созвонился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами G7, и мы договорились организовать в понедельник внеочередной саммит лидеров посредством видеоконференции на тему COVID-19”, — написал Макрон.

Он добавил, что главы государств будут координировать исследования в области разработки вакцин и лечения коронавируса.

Кроме того, лидеры стран собираются проработать экономические и финансовые меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid-19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2020

В G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

В Украине по состоянию на 9.00 16 марта подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.