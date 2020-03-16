Контрсанкции – это не бомбежка Воронежа: Владимир Путин о потерях и пользе санкций

16.03.2020, 12:04, Новости дня

Санкции заставили россиян включить мозги, и теперь сельское хозяйство уже не «черная дыра», назвал президент то, в чем увидел пользу.

«Да плевать на них, на эти санкции», – так глава российского государства прокомментировал ограничения, которые были введены в отношении России Запалом после событий на Украине, в очередном выпуске проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путина». Для президента важным оказались не столько потери, которые он оценил в 50 миллиардов долларов, а то, что «это заставило нас мозги включить».

Россияне стали производить продукты и технологии, которых либо не было, либо их производство было утеряно, и теперь, наконец, восстанавливается, подчеркнул Путин. Благодаря санкциям удалось диверсифицировать российскую экономику, что решает важные задачи страны.

«Но контрсанкции были восприняты как такая, знаете… бомбёжка Воронежа», – высказал свое мнение журналист Андрей Ванденко.

Владимир Путин ответил в присущей ему категоричной форме: «Чушь это всё». Президент объяснил, что все эти ограничения только помогли поднять сельское хозяйство, и теперь это не «черная дыра», как было раньше. И сегодня РФ не импортирует, а экспортирует зерно, обогнав США и Австралию с Канадой. РФ стала обеспечивать себя по основным продуктам, хотя тут есть еще над чем работать.

Никому в голову не могло прийти, что РФ станет крупным экспортером.

Плохим глава государства назвал перекраивание экономики на мировом и европейском пространстве. Путин заявляет, что конкуренция должна быть честной, а не за счет каких-то ограничений. Европа, к примеру, из-за санкций сократилось количество рабочих мест, а в России сегодня самая низкая безработица. Ранее Владимир Путин утверждал, что реальные доходы россиян растут, хоть и не так быстро как хотелось бы.