Вячеславу Володину предложили приравнять коррупцию к госизмене

16.03.2020, 12:04, Новости дня

В подмосковном Солнечногорске прошел форум «Причины и условия возникновения коррупции на различных уровнях власти».

Объявить коррупцию государственной изменой применительно к депутатам, сенаторам, губернаторам и другим чиновникам категории А. Такова одна из поправок, которую предложили спикеру Госдумы Вячеславу Володину включить в закон «О противодействии коррупции». Инициатором поправок стали участники ежегодного Форума «Причины и условия возникновения коррупции на различных уровнях власти», который состоялся в подмосковном Солнечногорске. Инициатором проведения Форума выступает глава Федерального Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. В подготовленной по итогам резолюции содержится ряд мер, которые помогут победить коррупцию в России.

Виталий Бородин

“Форум позволяет донести информацию до общественности о наличии действенных и эффективных институтов, позволяющих отстаивать из законные права и интересы. Ежегодно в своем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отмечает, что гражданское общество и средства массовой информации должны принимать активное участие в борьбе с коррупцией. Поскольку только через нашу общественность и СМИ мы сможем привлечь внимание к этой глобальной проблеме. Нерешаемых вопросов нет, мы полностью открыты для диалога, – заявил глава ФПБК Виталий Бородин.

На Форуме выступали видны политики, общественники и деятели культуры. «Коррупцию надо признать госизменой», – отметил бывший заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Зубрин.

Кроме инициатив судить высших чиновников за коррупцию как за госизмену участники форума предлагают: ратифицировать международную конвенцию по противодействию коррупции в части контроля за расходами чиновников, внести изменения в УК РФ о безотлагательной конфискации имущества осужденных за коррупцию, внести норму о пакетном привлечении к уголовной ответственности руководителей лиц, привлечённых к уголовной ответственности за коррупцию, создать единую открытую базу лиц, осужденных за коррупцию.

Также инициаторы поправок предлагают создать «Центр по профилактике и противодействию коррупции» на базе ФПБК. .”Надо двигаться вперед, делать все, для того чтобы людей слышали, создавать общественные организации и принимать инициативы. Важно и нужно проявлять активную гражданскую позицию, — отметил один из участников, доверенное лицо президента России Эдгард Запашный.

Видео: телеканал 360