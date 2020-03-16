Динамика коронавируса на 16 марта: побег пациентки, двое новых зараженных в России и почти 13 тысяч во всем мире

16.03.2020, 12:04, Новости дня

Число жертв COVID-19 перевалило за 6500 человек.

В России за сутки стало на два случая заражения коронавирусом больше. За предыдущие сутки количество заболевших возросло на четыре человека. Таким образом активного роста COVID-19 в РФ не наблюдается.

Всего известно о 65 зараженных на территории России. На Москву приходится 34 случая инфицирования, в Петербурге – 6, в Московской области – 5.

По три – в Липецке, Калиниграде и Казани, по два – в Тюменской, Ленинградской областях и в Кемерово, по одному – в Белгороде, Нижнем Новгороде, Забайкальском крае, Краснодарском крае, Пермском крае и на Чукотке. Смертельных случаев нет. Поправились за время распространения COVID-19 пять человек.

В Москве 16 марта стало известно о побеге одной из пациенток с положительными результатами теста на коронавирус.

В целом по планете темпы прироста числа заболевших и скончавшихся бурно растут. Во всем мире за сутки стало больше на 13 тысяч зараженных (примерно на 3000 человек больше, чем за предыдущий день), общее число заболевших превысило 170 тысяч человек. В списке жертв коронавируса уже более 6500 человек, за сутки умерших стало почти на 700 больше (почти в два раза больше, чем за предыдущих день). За сутки поправилось 1840 человек, всего выздоровевших уже более 77770 человек (данные на 12.00 мск).

Лидером по числу заболевших по-прежнему является Китай, но новых заболевших там практически нет. Зато болезнь активно распространяется по Европе. Второе место во всем мире занимает Италия (24747 зараженных 1809 умерших). Представитель ВОЗ назвала причину высокой смертности в стране.

Третье место держит Иран (13983 заболевших 724 умерших). Далее идут Южная Корея, Испания, Германия, Франция, США, Швейцария и Великобритания. При этом в Германии и Швейцарии уровень смертности невысок (13 и 14 человек соответственно).

В Канаде коронавирус выявили во всех провинциях. Всего в стране инфицированы 336 человек. Напомним, что заражена жена канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

ФРС США из-за коронавируса экстренно снизила базовую ставку почти до нуля. Всего в стране насчитывается почти 3800 случаев заражения, 65 человек умерли.

Власти Сербии вводят в стране режим ЧС, а соседняя с ней Черногория запретила въезд иностранцам. Это единственная страна Европы, где пока нет заболевших.

В России принимаются новые меры по предупреждению распространения коронавируса. В понедельник стало известно, что правительство закрывает границу с Белоруссией. Власти РФ намерены потратить на меры по борьбе с COVID-19 до 300 миллиардов рублей.

С 16 марта все программы Первого канала будут снимать без зрителей, на это же скорее всего пойдет и ВГТРК. Так Сергей Соловьев уже снимал свое шоу без приглашенных людей в студии.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что матчи Премьер-лиги необходимо приостановить (ранее аналогичное решение приняли в УЕФА).

Список заболевших звезд 16 марта пополнила российская актриса, звезда фильма «007: Квант Милосердия» Ольга Куриленко.

Напомним, что накануне была обнародована парадоксальная информация – курильщики практически не подвержены заражению коронавирусом.