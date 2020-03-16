 

Мнение: Россия закрывает границу с Белоруссией

16.03.2020, 11:52, Разное

1. Правительство сообщает, что принято решение временно закрыть границу России с Белоруссией. Прямо скажем ожидаемый шаг. Ждем закрытие границы с Украиной (Украина вчера закрыла границу с ЛНР и ДНР). Также вчера еще закрыли границу с Грузией.
2. Вчерашнее "рекомендательное" решение о переводе ВУЗов на дистанционное обучение уже начало выполняться. Крымский федеральный университет уже переходит на дистанционку. Можно ожидать, что и до школ дойдет.
3. Врачей принимающих участие в лечении коронавируса в России будут премировать – под эти цели правительство создает специальный денежный фонд. С учетом того, что пик эпидемии в России еще только предстоит, своевременное решение.
4. В Москве из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. Прямо как у нас в Севастополе неделю или две назад. Сбежавшую ищут. Призывы к сознательности граждан доходят до не только лишь всех.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Елка наряжена: как готовятся к новому году в космосе

27.12 / Почему вымирает Россия

04.03 / Александер Чеферин: «Коронавирус не помешает проведению ЧЕ-2020»

14.03 / Вертелов. Странствующий дипломат

28.01 / Мнение: Место по праву

28.01 / Под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов

15.01 / Мнение: О большой трагедии обычных жителей Замкадья

30.12 / Названы лучшие смартфоны 2019 года

13.01 / Юлия Константинова рассказала о смерти своего друга и режиссера Константина Бромберга

13.03 / А на море белый песок: Жизель Бундхен на отдыхе в Коста-Рике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика